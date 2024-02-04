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04:29, 5 февраля 2024Бывший СССР

Появились подробности операции по уничтожения Ил-76 комплексом Patriot

Леонков: ВСУ использовала урезанную версию Patriot для уничтожения Ил-76

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют урезанную версию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Об этом РИА Новости рассказал военный аналитик, специалист по системам ПВО Алексей Леонков.

По его словам, это обстоятельство помогает повысить мобильность и применять Patriot для противовоздушных засад. Именно таким образом, как рассказал эксперт, и был сбит российский Ил-76 над территорией Белгородской области. ЗРК был переброшен в Харьковскую область, откуда велся огонь по самолету, из Киева.

Как рассказал Леонков, украинцы используют урезанную до огневой секции версию ЗРК Patriot, состоящую из двух пусковых установок, мобильного командного пункта и многофункционального радара сопровождения цели и наведения ракет. Все они смонтированы на полуприцепах. поделился подробностями эксперт. Обычно в один комплекс Patriot в огневой батарее полного состава входят 6-8 пусковых установок, несколько прицепов с РЛС, командный пункт управления огнем, оборудование связи и автоматизации.

Ранее эксперт рассказывал, что ВСУ получили данные для Patriot для поражения Ил-76 через западную систему Link-16. По его словам, Link-16 — это система обмена данными, которая используется в армиях США и государств НАТО. «Комплекс до пуска обнаружен не был, так как не излучал зондирующие сигналы», — объяснил Леонков.

Ил-76 потерпел крушение 24 января. На борту находились шесть членов экипажа, 65 пленных солдат ВСУ, которых везли для обмена, и трое сопровождающих. Никто из них не выжил.

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      Марина Совина
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