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15:10, 4 февраля 2024Среда обитания

Российский город затопило из-за ливня

В Сочи сильный ливень затопил дороги и повалил деревья
СюжетЛивень в Сочи

Кадр: Telegram-канал «Любимый сочи»

В Сочи из-за сильного ливня частично затопило дороги, также в результате разгула стихии оказались повреждены автомобили жителей российского города. Об этом сообщают сочинские Telegram-каналы.

В Виноградном переулке дождь превратил проезжую часть в реку, затопило также улицу Чебрикова. При этом на улице Транспортной из люка бьет фонтан грязной воды, видео происходящего опубликовано в Telegram-канале «Россия. Кубань». Авторы публикации сообщили также, что в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение.

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На Федеральной территории «Сириус» два припаркованных автомобиля оказались повреждены упавшим деревом. Видео очевидцев размещено в Telegram-канале Sochi Today, на нем видно пострадавшие машины и поваленное дерево, уткнувшееся в стену жилого дома.

Ранее сильный шторм обрушился на бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, он унес жизнь одного человека, еще 12 пострадали. Циклон оставил без света 1,1 миллиона объектов недвижимости. Столицу штата Порту-Алегри затопило, в городе от сильного ветра падали деревья.

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