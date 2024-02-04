В Херсонской области сообщили о снижении активности ВСУ

Губернатор Херсонской области Сальдо сообщил о снижении активности ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизили активность на херсонском направлении. Об этом в воскресенье, 4 февраля, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«В последнюю неделю активность противника в Херсонской области сводилась к попыткам удержания имеющихся позиций», — отметил Сальдо и добавил, что активных действий ВСУ не вели. Он объяснил это тем, что украинские военные столкнулись с дефицитом артиллерийских боеприпасов.

Губернатор региона также рассказал, что тактика ВСУ сместилась в сторону большего использования ударных беспилотников, в том числе для обстрелов гражданской инфраструктуры.

Ранее Сальдо заявил, что все меньше украинцев хотят идти на фронт, однако киевские власти насильно отправляют их туда. По словам главы Херсонской области, украинские солдаты зачастую попадают на передовую без должной подготовки.