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06:29, 4 февраля 2024Мир

Стало известно о победе Байдена на первичном голосовании в одном из штатов США

CNN: Байден побеждает на первичном голосовании в штате Южная Каролина
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Американский лидер Джо Байден побеждает на первичном голосовании за кандидатов в президенты в одном из штатов США – Южной Каролине. Об этом говорится в прогнозе телеканала CNN.

«Байден побеждает на демократических праймериз в Южной Каролине», — отмечается в материале. Уточняется, что политик получил 96 процентов голосов избирателей.

Также стало известно, что конкуренты действующего президента среди демократов, конгрессмен Дин Филлипс и писательница Мариэнн Уильямсон, набрали менее двух процентов.

Итоги голосования определяются подсчетом простого большинства голосов. Победитель получает голоса делегатов на съезде Демократической партии на съезде в Чикаго, который состоится в августе.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ряд однопартийцев американского главы Джо Байдена считают низкими его шансы на победу в выборах президента США в 2024 году.

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      Марина Совина
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