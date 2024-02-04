Стало известно о победе Байдена на первичном голосовании в одном из штатов США

CNN: Байден побеждает на первичном голосовании в штате Южная Каролина

Американский лидер Джо Байден побеждает на первичном голосовании за кандидатов в президенты в одном из штатов США – Южной Каролине. Об этом говорится в прогнозе телеканала CNN.

«Байден побеждает на демократических праймериз в Южной Каролине», — отмечается в материале. Уточняется, что политик получил 96 процентов голосов избирателей.

Также стало известно, что конкуренты действующего президента среди демократов, конгрессмен Дин Филлипс и писательница Мариэнн Уильямсон, набрали менее двух процентов.

Итоги голосования определяются подсчетом простого большинства голосов. Победитель получает голоса делегатов на съезде Демократической партии на съезде в Чикаго, который состоится в августе.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ряд однопартийцев американского главы Джо Байдена считают низкими его шансы на победу в выборах президента США в 2024 году.

