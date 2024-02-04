В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины объявили тревогу

Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины 4 февраля. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте министерства цифровой трансформации страны.

По данным ресурса, сигнал тревоги прозвучал в Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины. Тревогу объявили в областях одновременно — в 12:41 по московскому времени.

В Черниговской и Сумской областях тревога была отменена спустя 23 минуты. В Харьковской области тревога продолжается.

3 февраля сообщалось, что по всем регионам Украины два раза за день объявили воздушную тревогу. Перед этим масштабную тревогу на Украине объявили 20 января.