По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу

На Украине объявили вторую за день воздушную тревогу по всей территории страны

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всем регионам страны второй раз за день. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

По данным ресурса, тревога прозвучала в 13:54 по московскому времени в Киеве, в Полтавской и Черкасской областях. В течение минуты воздушная тревога распространилась по всей территории страны.

Отмечается, что масштабная воздушная тревога уже объявлялась ранее в субботу, 3 февраля. Ее отменили спустя 40 минут.

Ранее стало известно о возможном наличии у Вооруженных сил Украины пяти батарей зенитного ракетного комплекса Patriot. По словам представителя силовых структур, батарея имеет от шести до восьми пусковых установок.

