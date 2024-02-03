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14:30, 3 февраля 2024Бывший СССР

По всей Украине второй раз за день объявили воздушную тревогу

На Украине объявили вторую за день воздушную тревогу по всей территории страны

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всем регионам страны второй раз за день. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

По данным ресурса, тревога прозвучала в 13:54 по московскому времени в Киеве, в Полтавской и Черкасской областях. В течение минуты воздушная тревога распространилась по всей территории страны.

Отмечается, что масштабная воздушная тревога уже объявлялась ранее в субботу, 3 февраля. Ее отменили спустя 40 минут.

Ранее стало известно о возможном наличии у Вооруженных сил Украины пяти батарей зенитного ракетного комплекса Patriot. По словам представителя силовых структур, батарея имеет от шести до восьми пусковых установок.

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      Алиса Удовик
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