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11:39, 3 февраля 2024Бывший СССР

Стало известно о возможном наличии у Киева батарей Patriot

Стало известно о возможном наличии у ВСУ батарей Patriot
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Стало известно о возможном наличии у Вооруженных сил Украины (ВСУ) пяти батарей зенитного ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур.

«Реально, на сегодня, Киев может располагать пятью системами Patriot», — заявил собеседник агентства.

Представитель силовых структур уточнил, что каждая батарея имеет от шести до восьми пусковых установок. А в каждой установке — четыре ракеты.

Ранее представитель экстренных служб заявил о доказанном факте атаки Ил-76 из Patriot. По его словам, все средства объективного контроля — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец — расшифрованы, «ясность есть».

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      Алиса Удовик
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