В Венгрии прокомментировали решение ЕС выделить Украине 50 миллиардов евро

Сийярто: решение ЕС выделить Украине 50 миллиардов евро устраивает Венгрию

Решение Евросоюза (ЕС) выделить Украине 50 миллиардов евро устраивает Венгрию. Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу VRT, фрагмент беседы опубликован на его странице в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сийярто заявил, что у Будапешта не было оснований для того, чтобы не поддержать решение ЕС выделить Киеву 50 миллиардов евро. По его словам, для Венгрии было важно, чтобы средства из европейских фондов, предназначающиеся стране, не были переданы Украине, а также чтобы был создан механизм контроля за расходованием денег украинской стороной.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя новый пакет помощи Украине, рассказал, что 50 миллиардов евро нужны для поддержки экономики страны, а не для закупки оружия вооруженным силам. Он добавил, что без финансовой помощи украинцы не смогут получать пенсии и другие выплаты.

О том, что ЕС одобрил выделение 50 миллиардов евро для Украины, стало известно 1 февраля. Глава ЕС Шарль Мишель заявил, что это решение «обеспечит стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины».