В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное».

Подробностей произошедшего на данный момент нет. Информация о пострадавших не приводится. Отмечается, что в этой области воздушная тревога не объявлялась.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли больше 30 ударов по левобережью Херсонской области. Уточняется, что под обстрелы со стороны Украины попали Новые Лагери, Старая Збурьевка, Днепряны, Алешки, Саги, Каховка, Пролетарка, Песчановка. Данных о пострадавших пока нет.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.