В России увеличилось число кибератак с применением вирусов-шифровальщиков

За 2023 год в РФ выросло число кибератак с применением вирусов-шифровальщиков

За 2023 год в России произошло 150 крупных кибератак с применением вирусов-шифровальщиков. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Киберпроект», пишет «Газета.Ru».

По данным аналитиков компании, число инцидентов на 30 больше, чем было в 2022 году. Отмечается, что доля России в списке стран по объему обсуждаемых инцидентов за год возросла с одного процента до четырех.

При этом по темпу роста Россия уступает США. В Штатах число атак с применением вирусов-шифровальщиков выросло на 17 процентов. По миру количество подобных инцидентов увеличилось на 20 процентов.

Ранее стало известно, что Министерство обороны Германии готовится до конца марта представить первый со времен холодной войны оборонный план (OPLAN), главной задачей которого является сдерживание России.