СМИ узнали о секретном плане Германии по сдерживанию России

Bild: Германия до конца марта готовится представить план по сдерживанию России

Министерство обороны Германии готовится до конца марта представить первый со времен холодной войны оборонный план (OPLAN), главной задачей которого является сдерживание России. О мероприятиях, которые запланированы в этом документе, узнал Bild.

Издание называет план секретным и отмечает, что он составлен исходя из предположения, что Германия не будет прямо вовлечена в военные действия и граничить непосредственно с фронтом. По словам опрошенных экспертов, страна станет транзитной, через нее на фронт будут перевозиться танки, ракеты и прочее. Основными угрозами в плане называются кибератаки, диверсии и кампании по дезинформации. Вместе с этим в документе предусмотрены шаги, которые будут предприниматься в случае вовлечения Германии в конфликт, отмечает СМИ.

В первую очередь для гражданского населения будут закрыты транспортные пути, чтобы обеспечить быструю переброску вооружений. Для предотвращения возможных атак на перебрасываемое через Германию оружие, на важных дорогах, железнодорожных станциях и в портах будут размещены военнослужащие. Кроме того, предусмотрен набор добровольцев для охраны инфраструктурных объектов ввиду того, что военный контингент будет переброшен на фронт.

Также в плане имеются предписания для частного бизнеса и гражданского населения в случае чрезвычайной ситуации. «Компании должны будут оказывать поддержку бундесверу, в том числе обеспечивать поставки бензина для танков и других военных машин», — сообщает издание. Частных лиц призовут к самостоятельному обустройству бункеров и убежищ в подвалах и гаражах.

Ранее глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не готова к противостоянию с Россией. Министр призвал подготовиться к «угрозам, исходящим от России» и других акторов международной политики.