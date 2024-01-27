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17:44, 27 января 2024Мир

СМИ узнали о секретном плане Германии по сдерживанию России

Bild: Германия до конца марта готовится представить план по сдерживанию России

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Министерство обороны Германии готовится до конца марта представить первый со времен холодной войны оборонный план (OPLAN), главной задачей которого является сдерживание России. О мероприятиях, которые запланированы в этом документе, узнал Bild.

Издание называет план секретным и отмечает, что он составлен исходя из предположения, что Германия не будет прямо вовлечена в военные действия и граничить непосредственно с фронтом. По словам опрошенных экспертов, страна станет транзитной, через нее на фронт будут перевозиться танки, ракеты и прочее. Основными угрозами в плане называются кибератаки, диверсии и кампании по дезинформации. Вместе с этим в документе предусмотрены шаги, которые будут предприниматься в случае вовлечения Германии в конфликт, отмечает СМИ.

В первую очередь для гражданского населения будут закрыты транспортные пути, чтобы обеспечить быструю переброску вооружений. Для предотвращения возможных атак на перебрасываемое через Германию оружие, на важных дорогах, железнодорожных станциях и в портах будут размещены военнослужащие. Кроме того, предусмотрен набор добровольцев для охраны инфраструктурных объектов ввиду того, что военный контингент будет переброшен на фронт.

Также в плане имеются предписания для частного бизнеса и гражданского населения в случае чрезвычайной ситуации. «Компании должны будут оказывать поддержку бундесверу, в том числе обеспечивать поставки бензина для танков и других военных машин», — сообщает издание. Частных лиц призовут к самостоятельному обустройству бункеров и убежищ в подвалах и гаражах.

Ранее глава Министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия не готова к противостоянию с Россией. Министр призвал подготовиться к «угрозам, исходящим от России» и других акторов международной политики.

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      Екатерина Улитина
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