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20:27, 4 февраля 2024Среда обитания

В российском городе на жилой дом сошел сель

В Сочи из-за сильных дождей на многоквартирный жилой дом сошел сель

Кадр: Telegram-канал «ЧП Сочи»

В Сочи на жилой многоквартирный дом сошел сель. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел в Центральном районе города. Из-за сильных дождей потоки земли и грязи с находящегося рядом холма сошли на восьмиэтажное здание на улице Клубничная.

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На ролике очевидцев видно, что селевой поток повредил дом — на первом этаже разбиты стекла. Местный житель заметил, что грязевые массы не смогла остановить расположенная рядом со строением бетонная плита. Несмотря на разрушения, пострадавших нет, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что 4 февраля в Сочи из-за обильного ливня частично затопило дороги, также в результате разгула стихии оказались повреждены автомобили жителей российского города. В Виноградном переулке дождь превратил проезжую часть в реку, затопило также улицу Чебрикова. В Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение.

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