Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:53, 4 февраля 2024Мир

В США рассказали об ослаблении Европы из-за конфликта с Россией

Экономист Вольф: Европа ослабела из-за конфликта с Россией

Фото: Unsplash

США получают выгоду от конфликта на территории Украины, в то время как Европа ослабела из-за ухудшения отношений с Россией. Об этом заявил американский экономист и профессор Ричард Вольф в интервью You-Tube-каналу Dialogue works.

По словам профессора, США никогда не зависели от российских энергоресурсов, в отличие от Европы. Вольф добавил, что в мире существуют два центра силы — БРИКС и США, а Европа больше не может считаться силой.

Он рассказал, что главным двигателем Европы была Германия, промышленность которой держалась на российских энергоресурсах. Теперь станет актуальным вопрос о том, какая роль в новой глобальной экономике будет отведена ослабленным европейским странам.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европе все громче слышен голос проамериканских правительств, из чего он делает вывод, что давление США все больше в тех странах, на которые Вашингтон может повлиять.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В ЛНР объявили траур по жертвам обстрела в Лисичанске

      В США рассказали об ослаблении Европы из-за конфликта с Россией

      Раскрыто число вымерших языков в России

      В России назвали политику США причиной напряженности на Корейском полуострове

      Глава Крыма прокомментировал обстрел пекарни в Лисичанске

      Промоутер боя Усика и Фьюри предупредил о 10-миллионном штрафе за новый срыв боя

      В России прокомментировали удар ВСУ по пекарне в Лисичанске

      Стала известна сумма ущерба от возможного выхода Германии из Евросоюза

      Шубенков высказался о дисквалификации Валиевой

      Посол Украины предложил Шольцу встретиться с Путиным для переговоров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше