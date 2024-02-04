Экономист Вольф: Европа ослабела из-за конфликта с Россией

США получают выгоду от конфликта на территории Украины, в то время как Европа ослабела из-за ухудшения отношений с Россией. Об этом заявил американский экономист и профессор Ричард Вольф в интервью You-Tube-каналу Dialogue works.

По словам профессора, США никогда не зависели от российских энергоресурсов, в отличие от Европы. Вольф добавил, что в мире существуют два центра силы — БРИКС и США, а Европа больше не может считаться силой.

Он рассказал, что главным двигателем Европы была Германия, промышленность которой держалась на российских энергоресурсах. Теперь станет актуальным вопрос о том, какая роль в новой глобальной экономике будет отведена ослабленным европейским странам.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в Европе все громче слышен голос проамериканских правительств, из чего он делает вывод, что давление США все больше в тех странах, на которые Вашингтон может повлиять.