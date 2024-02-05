Россиянки выстроились в очередь к машине времени

Жительницы Великого Гусляра выстроились в очередь возле научно-исследовательского института ГУГУ, в котором заработала машина времени. Россиянки массово пожелали вернуться в 2005 год ради низких цен на одежду и другие товары, передает пресс-служба администрации города.

Сотрудники НИИ поначалу отказались пускать женщин в прошлое из-за опасения, что те могут изменить временной континуум и создать альтернативную реальность. Жительницы Великого Гусляра настояли на своем, пригрозив ученым обнародовать информацию об их секретных исследованиях.

Отмечается, что шоппинг в 2005 году прошел без инцидентов. Путешественницам во времени удалось вернуться обратно в настоящее в целости, сохранности и со множеством выгодно приобретенных товаров.

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