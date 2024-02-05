Столетний жилой дом в российском городе оказался под угрозой обвала

В Астрахани аварийный жилой дом 1917 года постройки оказался под угрозой обвала

Столетний жилой дом в Астрахани в любой момент грозит рухнуть. Здание «трещит по швам», жалуется проживающий там чемпион области по легкой атлетике. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

Дом был построен в 1917 году, сооружение стремительно разрушается. Кирпичную кладку дома можно разобрать голыми руками. Здание перекосило, и крен увеличивается с каждым днем. Искривилась и газовая печь внутри дома: жители боятся ее долго топить, поэтому зимой спят в верхней одежде. Мебель в квартире приходится подпирать 20-сантиметровыми брусками.

Собственникам удалось добиться признания дома аварийным. Правда, переселять их планируют не раньше 2027 года. Простоит ли дом так долго, жильцы не уверены. Они опасаются, что наутро окажутся под завалами. Ситуацией заинтересовались в «Народном Фронте».

Ранее жителей Ростова-на-Дону переселили из рухнувшего дома в квартиры с плесенью. Грибок, по словам очевидца, распространился по всему первому этажу в двух подъездах. В местной администрации информацию опровергли.