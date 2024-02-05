Байден нецензурно выругался о премьере Израиля

Politico: Байден нецензурно выругался о премьер-министре Израиля Нетаньяху

Президент США Джо Байден в частном порядке нецензурно выругался о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, назвав его «чертовым плохим парнем». Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Как и все в администрации и любой демократ с пульсом, он с глубоким подозрением относится к Нетаньяху и в частном порядке называет израильского премьер-министра чертовым плохим парнем», — cказал источник газеты.