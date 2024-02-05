Названа эффективная альтернатива прерывистой диете

GeroScience: кратковременное исключение изолейцина из пищи продлевает жизнь

Ученые Университета Монаша в Австралии назвали эффективную и менее строгую альтернативу традиционному прерывистому голоданию, которая может продлить жизнь и способствовать здоровому старению. Результаты исследования опубликованы в журнале GeroScience.

Новый подход, включающий кратковременное исключение из рациона изолейцина, являющегося одной из незаменимых пищевых аминокислот, показал многообещающие результаты на плодовых мушках (Drosophila melanogaster). Этот способ не требует резкого сокращения общего потребления пищи, что делает его более практично и осуществимой стратегией.

В ходе эксперимента исследователи держали насекомых в течение одной, двух, трех или пяти недель (из примерно девятинедельной средней продолжительности жизни) на полноценной синтетической диете, после чего переводили их на диету без изолейцина на один, три, пять или семь дней, а затем измерили их выживаемость при воздействии токсичного никотина.

Недельное исключение из рациона изолейцина в середине испытательного периода (три недели) и позже (пять недель) привело к значительному увеличению продолжительности жизни. Периодическое лишение изолейцина может активировать детоксикационную и антиоксидантную системы организма, обе из которых связаны с долголетием. Таким образом, эффекты сравнимы с более широкими диетическими ограничениями.