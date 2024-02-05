Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:55, 5 февраля 2024Наука и техника

Названа эффективная альтернатива прерывистой диете

GeroScience: кратковременное исключение изолейцина из пищи продлевает жизнь

Фото: Botaurus / Wikimedia

Ученые Университета Монаша в Австралии назвали эффективную и менее строгую альтернативу традиционному прерывистому голоданию, которая может продлить жизнь и способствовать здоровому старению. Результаты исследования опубликованы в журнале GeroScience.

Новый подход, включающий кратковременное исключение из рациона изолейцина, являющегося одной из незаменимых пищевых аминокислот, показал многообещающие результаты на плодовых мушках (Drosophila melanogaster). Этот способ не требует резкого сокращения общего потребления пищи, что делает его более практично и осуществимой стратегией.

В ходе эксперимента исследователи держали насекомых в течение одной, двух, трех или пяти недель (из примерно девятинедельной средней продолжительности жизни) на полноценной синтетической диете, после чего переводили их на диету без изолейцина на один, три, пять или семь дней, а затем измерили их выживаемость при воздействии токсичного никотина.

Недельное исключение из рациона изолейцина в середине испытательного периода (три недели) и позже (пять недель) привело к значительному увеличению продолжительности жизни. Периодическое лишение изолейцина может активировать детоксикационную и антиоксидантную системы организма, обе из которых связаны с долголетием. Таким образом, эффекты сравнимы с более широкими диетическими ограничениями.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российский «Яндекс» продали почти за полтриллиона рублей. Реорганизацию компании обсуждали с начала СВО

      В Кремле ответили на вопрос о награждении экипажа сбитого ВСУ Ил-76

      В Кремле отреагировали на удар ВСУ по Лисичанску

      Польский наемник попал в плен и перешел на сторону России

      Пожилая женщина до крови покусала мужа из-за открытки от бывшей возлюбленной

      В российском городе пассажир поезда бросил на вокзале стаффордширского терьера

      Российскому военному дали шесть лет колонии за самоволку

      Садальский раскрыл причину отъезда Пугачевой из России

      Названа лучшая в мире система ПВО большой дальности

      В Грузии задержали отправлявшуюся из Одессы в Воронеж взрывчатку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше