В США заявили об отдавших инициативу России ВСУ

NYT: из-за нехватки людей и вооружений ВСУ отдали инициативу российским силам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за нехватки людей и боеприпасов «отдали инициативу» России. Об этом сообщила американская газета New York Times (NYT).

Как отмечает автор статьи, украинские военные уступают в количестве людей и вооружений. В частности, ВСУ испытывают острую нехватку артиллерийских снарядов, из-за чего вынуждены их экономить. Кроме того, украинцам не хватает комплектующих для ремонта и обслуживания бронетехники.

В США также указали на тот факт, что в настоящее время целью ВСУ является сохранение существующих позиций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что в наземном конфликте с Россией настал застой из-за задержек в поставках оружия.