Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:43, 5 февраля 2024Бывший СССР

В США заявили об отдавших инициативу России ВСУ

NYT: из-за нехватки людей и вооружений ВСУ отдали инициативу российским силам

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из-за нехватки людей и боеприпасов «отдали инициативу» России. Об этом сообщила американская газета New York Times (NYT).

Как отмечает автор статьи, украинские военные уступают в количестве людей и вооружений. В частности, ВСУ испытывают острую нехватку артиллерийских снарядов, из-за чего вынуждены их экономить. Кроме того, украинцам не хватает комплектующих для ремонта и обслуживания бронетехники.

В США также указали на тот факт, что в настоящее время целью ВСУ является сохранение существующих позиций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что в наземном конфликте с Россией настал застой из-за задержек в поставках оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Зеленский подтвердил намерение уволить Залужного. Почему главком ВСУ до сих пор остается на посту?

      Космический самолет Dream Chaser прошел первые испытания

      Появились подробности операции по уничтожения Ил-76 комплексом Patriot

      В Брянской области уничтожен пятый за ночь беспилотник ВСУ

      ЕК отказалась добавлять новые запреты на импорт из РФ в пакет санкций

      Пушилин оценил способность Зеленского отодвинуть Залужного

      Зеленского предупредили о скором лишении части полномочий

      Звезда OnlyFans рассказала о самой странной просьбе за миллионы рублей

      Стала известна судьба пропавшего с радаров вертолета МЧС

      В США заявили об отдавших инициативу России ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше