Названа причина предвыборной популярности Трампа

Эксперт Озер: лидирование Трампа связано с провалом политики Байдена по Украине

Причиной предвыборной популярности бывшего президента США Дональда Трампа стала неудачная политика действующего главы Белого дома Джо Байдена по конфликту на Украине. Об этом РИА Новости рассказал турецкий аналитик Энгин Озер.

Он объяснил, что военная и финансовая помощь Вашингтона оказалась безрезультативной, и теперь республиканцы используют этот провал в качестве аргумента неэффективности администрации демократов. При этом эксперт призвал считать заявления Трампа о способности за неделю остановить конфликт нереалистичной и примитивной пропагандой, поскольку США не являются единственным значимым игроком в регионе.

Ранее сообщалось, что Трамп призвал республиканцев не поддерживать на голосовании дополнительный пакет помощи для Украины. По данным телеканала CNN, политик хочет отложить этот вопрос до своей возможной победы на президентских выборах.

Трамп неоднократно обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. В частности, он рассказал, что очень хорошо знает президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина. Политик отметил, что в разговоре с Зеленским закончил бы конфликт одной фразой: «Я бы сказал Зеленскому: "Хватит, ты должен заключить соглашение"».