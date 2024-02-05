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14:52, 5 февраля 2024Мир

Нового посла Израиля вызвали в МИД. Ее высказывания о политике России сочли неприемлемыми

Посла Израиля Гальперин вызвали в МИД РФ из-за неприемлемых высказываний
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Нового посла Израиля в Москве Симону Гальперин вызвали в МИД России после ее интервью газете «Коммерсантъ». Высказывания израильского дипломата по поводу политики Москвы назвали неприемлемыми и антироссийскими.

В российском ведомстве также заявили, что подобные слова нового израильского посла являются «крайне неудачным началом дипломатической миссии».

В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД

МИД России

Посол раскритиковала реакцию России на события 7 октября

Гальперин заявила, что Москва слишком поздно осудила октябрьское нападение палестинского движения ХАМАС на Израиль. Более того, посол указала, что Москва обещала вести переговоры по освобождению заложников, но прошло уже около четырех месяцев и видимых результатов нет. При этом в ноябре ХАМАС освободило из плена нескольких граждан России в знак признательности президенту Владимиру Путину.

Позиция России тревожит и удручает меня и тем, что из-за нее ваша страна теряет симпатии израильтян, в том числе русскоговорящих

Симона Гальперинпосол Израиля в России

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Кроме того, считает посол, российская сторона не объявила палестинскую группировку террористической и продолжает встречи с ее членами. В октябре 2023 года член политбюро ХАМАС Абу Марзук действительно прибыл с визитом в Москву.

Гальперин обвинила Россию в поддержке терроризма

По словам израильского дипломата, тревожность вызывает и позиция Москвы по поводу действий хуситов. Йеменское движение пытается перерезать главный торговый маршрут между Азией и Европой, а также угрожает судам, которые идут в Израиль. «Но от России мы не слышим ни слова осуждения в Совете безопасности ООН», — заявила Гальперин.

Россия, сама страдавшая от терактов, не поддерживает борьбу Израиля против терроризма

Симона Гальперинпосол Израиля в России

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Посол также заявила, что Россия солидаризируется с Южно-Африканской Республикой (ЮАР). В декабре 2023 года ЮАР подала иск в Международный суд ООН о признании действий Израиля в секторе Газа геноцидом. Страна обвинила Тель-Авив в нарушении обязательств по Конвенции против геноцида. 26 января суд вынес официальное постановление с призывом к Израилю предотвратить возможный геноцид населения в Газе.

В Израиле не в первый раз осуждают Россию

В конце января лидер оппозиции Израиля Яир Лапид заявил, что стране необходимо пересмотреть отношения с Россией из-за позиции Москвы по ситуации в секторе Газа. Лапид отметил, что Израиль еще очень долго не сможет простить России занятую позицию. По его словам, Путин и глава МИД страны Сергей Лавров «однозначно встали на сторону ХАМАС», называя палестинское движение «легитимной организацией».

Тем не менее Израилю следует поддерживать отношения с Москвой «по причинам стратегического характера», убежден Лапид. При этом он признал, что прежних теплых отношений между странами в ближайшее время не будет.

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