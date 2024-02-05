Миллиардер организует «олимпиаду на стероидах» и требует разрешить допинг. Почему в этом он видит путь к вечной жизни?

Миллиардер Питер Тиль устроит допинговую олимпиаду

Бывший соратник Илона Маска, миллиардер Питер Тиль, вложил несколько миллионов долларов в проведение «олимпиады на стероидах», где допинг не только разрешен, но и поощряется. Тиля поддержали еще два инвестора: бывший техдиректор криптовалютной биржи Coinbases Баладжи Сринивасан и основатель Apeiron Investment Group Кристиан Ангермайер.

Допинговая олимпиада — проект австралийского юриста Арона Де Соузы, считающегося протеже Тиля. Несколько лет назад он обанкротил американскую медиакомпанию Gawker Media, которая позволяла себе критиковать его покровителя, а теперь обещает уничтожить Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

«Знаю, что нам будут угрожать. Но в конечном счете правда на нашей стороне»

Де Соуза объявил о намерении создать конкурента традиционным Олимпийским играм еще прошлым летом. Свой проект он называл Enhanced Games — олимпиада для «улучшенных людей», то есть тех, кто принимает медикаменты для усиления своих естественных способностей. С тех пор ему удалось привлечь инвестиции, которых, по его мнению, будет достаточно, чтобы провести первые допинговые игры.

По мнению Де Соузы, признание допинга необходимой и неотъемлемой частью спорта — это возвращение к традиции. В древней Африке бегуны перед соревнованиями грызли орехи колы, австралийские аборигены делали стимуляторы из растений с высоким содержанием никотина, а римские гладиаторы перед боями принимали галлюциногены. И только в наше время подобная практика стала считаться чем-то позорным.

Де Соуза считает это ошибкой и не верит, что запрет допинга связан с вредом для здоровья. На сайте Enhanced Games приводится список «мифов о вреде стероидов», которые, по его мнению, не заслуживают веры. При этом он уверен, что, несмотря на допинг, его соревнования будут безопаснее обычной Олимпиады. По его словам, чтобы избежать возможных проблем, все участники будут подвергаться тщательному медицинскому обследованию.

Мне совершенно не хочется, чтобы у спортсмена остановилось сердце, когда на него смотрят миллиарды телезрителей. Для нас в этом не будет никакой экономической выгоды Арон Де Соуза организатор Enhanced Games

Своим главным врагом Де Соуза считает Международный олимпийский комитет (МОК), который, по его мнению, превратился в бесполезную бюрократическую организацию, присваивающую миллиарды долларов, которые следовало бы заплатить спортсменам. «Я знаю, что они будут играть нечестно, — говорит он. — Знаю, что нам будут угрожать. Но в конечном счете правда на нашей стороне».

Арон Де Соуза Aron D'Souza. Кадр: TalkTV / YouTube

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) Де Соуза называет «антинаучной полицией МОК» и обещает искоренить. По его словам, на его играх будут признаны все достижения, которые МОК отказался засчитать в прошлом из-за применения допинга. На сайте Enchanced Olympics перечислено 40 подобных рекордов. Четверть этого списка составляют рекорды олимпийцев из СССР и России.

Де Соуза обещает подробнее рассказать о своих планах в апреле и надеется провести первые допинговые игры в середине 2025 года. Участники будут соревноваться в пяти дисциплинах: плавании, гимнастике, тяжелой атлетике, легкой атлетике и боевых искусствах. По словам Де Соузы, о своем интересе к новым соревнованиям заявили уже 900 спортсменов.

Миллиардер Питер Тиль, поддержавший допинговую олимпиаду, рассчитывает дожить до 120 лет

Де Соуза утверждает, что соревнования с допингом — не только развлечение, но и в буквальном смысле путь к вечной жизни. По его мнению, легализация ускорит разработку и появление новых средств, помогающих расширить человеческие возможности. В конечном счете это поможет людям дольше сохранять молодость, когда они находятся на пике физической формы.

Я бы хотел видеть 40-летних, 50-летних, 60-летних спортсменов, бьющих мировые рекорды, потому что средства для улучшения человеческих возможностей — это путь к борьбе со старением, путь к фонтану юности Арон Де Соуза организатор Enhanced Games

Интерес миллиардера Питера Тиля к допинговой олимпиаде не в последнюю очередь связан именно с подобными обещаниями. В конце 1990-х Тиль вместе с Илоном Маском участвовал в создании платежной системы PayPal и с тех пор превратился в своеобразного серого кардинала Кремниевой долины. Он в той или иной причастен к самым громким технологическим проектам последних 20 лет — начиная с социальной сети Facebook (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и заканчивая компанией OpenAI, разработавшей ChatGPT.

Питер Тиль (слева) и Илон Маск сделали состояние на платежной системе PayPal Фото: Paul Sakuma / AP

Одно из увлечений Тиля — борьба со старением. Он вложил миллионы долларов в исследование способов продления жизни, проверяет самые перспективные способы на собственном опыте и надеется, что это поможет ему дожить до 120 лет. Предложения Де Соузы фактически повторяют то, о чем Тиль уже давно думал и говорил.

Обратить вспять все человеческие недуги можно тем же способом, которым мы исправляем ошибки в компьютерных программах. Со временем смерть перестанет быть загадкой и превратится в решаемую проблему Питер Тиль миллиардер

Чтобы прожить дольше, миллиардер сидит на палеодиете и исключил из своего рациона злаки, молочные продукты, бобовые, сахар и обработанные масла. Кроме того, он принимает лекарство на основе метформина — обычно это вещество применяется при лечение сахарного диабета второго типа, но, как считают некоторые специалисты, может быть полезно и для увеличения продолжительности жизни.

Около десяти лет назад его заинтересовало переливание старикам крови молодых людей: эксперименты на мышах показывали, что это помогает омоложению. Позже он стал употреблять гормоны роста — еще один популярный, но неподтвержденный метод продления жизни.

Если все это не поможет, Тиль договорился, чтобы его тело заморозили в жидком азоте. В этом случае, если в будущем изобретут технологию, его смогут оживить. «Я не особенно ожидаю, что это сработает, но думаю, что как раз такого рода вещи нам следует пробовать», — объясняет он.

Спортивные чиновники негативно отреагировали на заявления Де Соузы

«Никто в легкой атлетике не принимает Enhanced Games всерьез», — заявил глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу.

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, участвовавший в расследовании, по итогам которого ряд российских спортсменов лишились своих наград, назвал проект Де Соузы угрозой здоровью и спорту.

Использование допинга недопустимо в современном спорте. Реклама запрещенных субстанций противоречит спортивным правилам и морали, причем и букве, и духу. Это может причинить огромный вред новому поколению спортсменов, которые ошибочно поверят в полезность Enhanced Games. Григорий Родченков информатор WADA

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт назвал соревнования с разрешенным допингом «опасной клоунадой, а не настоящим спортом». «Честно говоря, это посмешище какое-то, — считает австралийская велосипедиска, бывшая олимпийская чемпионка Анна Мирс. — Нечестно, небезопасно — я не думаю, что это правильный подход к спорту.