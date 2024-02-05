Онколог перечислил первые признаки распространенных видов рака

Онколог Евсеев: усталость, изменение веса и боли могут быть признаками рака

На развитие рака в организме могут указывать различные признаки, например сильная утомляемость, изменение веса, боли и подозрительные родинки. Первые симптомы развития распространенных онкологических заболеваний в интервью «Ленте.ру» перечислил онколог-химиотерапевт, член экспертного совета фонда «Не напрасно», преподаватель Высшей школы онкологии Владислав Евсеев.

«К сожалению, очень часто опухоли долгое время себя никак не проявляют и не имеют никаких специфичных симптомов. Важно внимательно относиться к своему здоровью и состоянию. Например, если вы почувствовали, что в последнее время стали намного больше уставать, появились какие-то боли, отметили изменение веса тела, заметили подозрительную родинку или нащупали какое-то "уплотнение" под кожей или в области лимфатических узлов, лучше обратиться к врачу», — пояснил он.

По словам специалиста, с большой долей вероятности перечисленные признаки не окажутся симптомами онкологического заболевания, но на всякий случай при обнаружении подобных признаков необходимо обратиться к врачу.

Евсеев также прокомментировал данные западных ученых о том, что в мире стремительно молодеет рак и призвал не относиться к этой тенденции как к неизбежному. По его мнению, несмотря на выросшие риски, вероятность заболеть онкологией в молодом возрасте все еще остается крайне низкой.

Врач перечислил основные методы профилактики: отказ от курения, минимальное употребление алкоголя, занятия спортом, контроль за лишним весом и употребление в пищу большего количества овощей.

«Эти общие рекомендации помогают предотвратить не только около 40 процентов раковых заболеваний, но и многие другие заболевания», — заключил Евсеев.

Ранее стало известно, что исследователи из одного из крупнейших медицинских центров США — женской больницы Бригхэма в Бостоне — пришли к выводу о возрастающем риске развития рака в раннем возрасте у каждого последующего поколения современных людей.