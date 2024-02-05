Первые в 2024 году свадьбы прошли в московском метро

Вице-мэр Ракова сообщила о первых свадьбах в метро Москвы в 2024 году

В ночь с 3-го на 4 февраля сотрудники московских ЗАГСов провели первые свадебные церемонии в 2024 году на станции метро «Маяковская». В ночном метро под Марш Мендельсона поженились три пары, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, присоединиться к поздравлениям пар смогли и их близкие. Также у молодоженов была возможность пофотографироваться в составе «Москва-2020».

Кроме того, Ракова отметила, что площадки проекта «Новые адреса счастья» пользуются большой популярностью у московских пар. На 2024 год занято уже более 40 процентов временных интервалов для регистрации брака в необычных местах, а желающие пожениться в метро заняли уже почти все места. «Мы всегда учитываем пожелания молодых, и в случае большого спроса выделяем дополнительное время для бракосочетаний», — добавила Ракова.

Проект мэра Москвы «Новые адреса счастья» предлагает молодоженам более 30 необычных локаций для свадеб в красивых местах столицы. В 2023 году запущен сервис «Наша свадьба», позволяющий установить индивидуальные параметры и ознакомиться с подходящими локациями.

Подать заявление для проведения церемонии на станции метро «Маяковская» можно лично во Дворце бракосочетания №1.