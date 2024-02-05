Пленный боец ВСУ рассказал о потере 70 процентов солдат батальона за две недели

Командир одного из батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) потерял 70 процентов человек за две недели. О потерях в подразделении рассказал пленный боец ВСУ Федор Дыбиц, его слова приводит РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

По словам пленного, командир отправлял солдат на убой с одними автоматами. Он также подчеркнул, что украинские военные не имели возможности спрятаться от российских дронов-камикадзе.

«За последние две недели комбат положил людей 70 процентов батальона. Отправил на убой с одними автоматами против гранатометов. (…) Даже лопаток не было, чтобы окопаться», — отметил Дыбиц.

Ранее пленные бойцы ВСУ пожаловались, что на Украине массово призывают в армию людей, не годных к службе ни по состоянию здоровья, ни по возрасту. Один из них рассказал, что его мобилизовали с пятого раза со множеством подтвержденных болезней, исключающих службу в армии.