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12:32, 5 февраля 2024Силовые структуры

Участковым поручили контролировать виновных в дискредитации Российской армии

МВД обязало участковых работать с виновными в дискредитации ВС России

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Участковых полиции обязали проводить профилактическую работу с гражданами, признанными виновными в совершении административных правонарушений по дискредитации Российской армии и пропаганде нацистской атрибутики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ МВД России.

В документе говорится, что полицейские должны проводить индивидуальную работу с привлеченными к ответственности по статьям 20.3 («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») и 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан») КоАП и вести контроль за ними.

15 января сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение о конфискации имущества граждан, которые распространяют фейки о действиях Вооруженных сил России. Таким образом предлагается дополнить статью 104.1 УК РФ. Также поддержана идея об ужесточении ответственности за деятельность, направленную против безопасности государства (статья 280.4 УК РФ).

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      Любовь Ширижик
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