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19:46, 15 января 2024Россия

В правительстве поддержали идею о конфискации имущества за дискредитацию армии

РБК: в правительстве поддержали идею о конфискации имущества за фейки об армии

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала предложение о конфискации имущества граждан, которые распространяют фейки о действиях Вооруженных сил России. Об этом стало известно РБК.

Издание уточняет, что конфискацию предлагают лишь в тех случаях, когда нарушитель распространял ложную информацию из корыстных побуждений или действовал по найму. Таким образом предлагается дополнить статью 104.1 УК РФ.

Также комиссия поддержала идею об ужесточении ответственности за деятельность, направленную против безопасности государства (статья 280.4 УК РФ). В частности, предлагается лишать нарушителей специального, воинского или почетного звания, классного чина и госнаград.

Следователи за два года возбудили 273 уголовных дела за распространение ложной информации про Российскую армию. Число таких дел раскрыл председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

По его словам, в 2023 году было возбуждено 90 дел о фейках. В суды было направлено 134 дела, фигурантами которых стали 136 человек. За дискредитацию Вооруженных сил России (ВС РФ) к уголовной ответственности были привлечены 45 граждан, а всего следователи возбудили 81 уголовное дело.

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