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20:47, 5 февраля 2024Силовые структуры

Присяжные оправдали фигурантов дела о расправе над российским хирургом

В Сибири присяжные оправдали двоих фигурантов дела об убийстве хирурга

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Октябрьский суд Новосибирска на основании вердикта присяжных вынес приговор в отношении двух фигурантов дела о расправе над хирургом Романом Бондарчуком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Судья признал Дениса Голованова виновным в расправе, совершенной при превышении необходимой обороны, а также умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Ему назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно с выплатой 6,5 миллиона рублей моральной компенсации. Второго фигуранта — Михаила Свиридова — суд признал виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, и назначил наказание в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы условно с выплатой 500 тысяч рублей моральной компенсации.

В суде уточнили, что Бондарчука лишили жизни 15 мая 2022 года. Под подозрение сразу попали его знакомые из Казахстана — Голованов и Свиридов. По версии следствия, между мужчинами произошла ссора, которая перешла в поножовщину. В какой-то момент Голованов ударил Бондарчука в шею и нанес повреждения, несовместимые с жизнью. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105, а в отношении Свиридова — по частям 4, 5 статьи 33, по части 1 статьи 105 УК РФ. Позже присяжные заседатели посчитали, что вина фигурантов по данным основаниям не доказана.

Ранее женщины-присяжные на Урале оправдали мужчину, обвиненного в расправе над возлюбленной более восьми лет назад.

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      Олеся Мицкевич
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