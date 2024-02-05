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04:04, 5 февраля 2024Бывший СССР

Пушилин оценил способность Зеленского отодвинуть Залужного

Пушилин: Зеленскому, скорее всего, удастся отодвинуть Залужного

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

У Владимира Зеленского, скорее всего, хватит ресурсов отодвинуть главнокомандующего украинскими войсками Валерия Залужного, считает глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Такое мнение он высказал в интервью РИА Новости.

«Удастся ли это сделать безболезненно в последующем в плане электоральных составляющих? Большой вопрос», — добавил он. По его словам, именно с этим связано отсутствие окончательного решения по вопросу отставки главкома. Как отметил Пушилин, на Украине и прежде происходили политические противостояния, однако сейчас эта проблема стоит особенно остро.

Он также подчеркнул, что в стране уже потеряна возможность управлять внутренними процессами исходя из интересов граждан. «Теперь интересы внешних игроков, западных стран, кураторов — они являются более доминирующими, исходя в том числе из геополитических интересов», — заключил глава ДНР.

Ранее Зеленский подтвердил планы заменить некоторых «руководящих лиц государства», включая Залужного.

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