Раскрыты подробности об экипаже упавшего в Онежское озеро Ми-8

МЧС: упавшим в Онежское озеро вертолетом Ми-8 управлял опытный экипаж

Вертолетом Ми-8, который упал в Онежское озеро, управлял опытный экипаж. Об этом, раскрывая подробности случившегося, заявили в МЧС, передает ТАСС.

«Вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы в МЧС России экипаж неоднократно привлекался к поиску и спасению людей в лесных массивах и водной акватории, тушению природных и техногенных пожаров», — сообщили в МЧС.

Вертолет Ми-8 пропал над Онежским озером вечером 4 февраля. Его обломки обнаружили в районе села Деревянного — Ми-8 упал и ушел под воду в 11 километрах от берега Онежского озера. На борту вертолета находились три человека, их судьба пока неизвестна.

Ранее, в сентябре 2023 года, военный самолет Су-24 потерпел крушение в Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета. Полет над территорией российского региона совершался без боекомплекта. Воздушное судно рухнуло в безлюдной местности.