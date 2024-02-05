Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:33, 5 февраля 2024Забота о себе

Популярный миф о соде развеяли

Химик Дорохов назвал мифом утверждение, что сода удаляет накипь в чайнике

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вопреки распространенному утверждению, сода не может эффективно удалять накипь в чайнике, заявил доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Популярный миф о соде он развеял в беседе с изданием Life.

Химик объяснил, что накипь образуется из-за растворенных в воде солей — соединений кальция и магния. При кипячении гидрокарбонаты кальция и магния становятся нерастворимыми карбонатами, которые и отлагаются на стенках. С ними, отметил Дорохов, нельзя бороться с помощью соды. «Накипь хорошо растворяется кислотами. А сода создает не кислотную, а щелочную среду, потому накипь эффективно она удалять не будет», — заявил он.

Кроме того, от накипи нельзя избавиться с помощью сладких газированных напитков. В их составе содержится ортофосфорная кислота, однако в слишком малом количестве, и от большого объема накипи таким образом не избавиться, указал специалист. В свою очередь, чистку чайника уксусом он назвал способом растворить его внутреннее металлическое покрытие.

Материалы по теме:
Психология беспорядка. О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
Психология беспорядка.О каких расстройствах может говорить бардак в доме и стоит ли его стесняться?
13 апреля 2022
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире. О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
Жители России — одни из самых чистоплотных в мире.О каких проблемах с психикой говорит неистовая страсть к чистоте?
19 июня 2022

Оптимальными средствами для чистки чайников Дорохов назвал лимонную кислоту или специальные смеси, в состав которых также содержатся натуральные кислоты: молочная или лимонная.

Ранее гуру уборки Аллен Кивлак назвал простой способ отмыть подушки. По словам эксперта, для этого понадобятся только уксус и сода.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Россиянку арестовали из-за радужных сережек. Вопрос о запрете радуги дошел до Кремля

      В США заявили о наиболее слабом положении украинской армии с лета 2022 года

      Европейцев предупредили о резком росте цен из-за кризиса в Красном море

      Собака провела восемь дней в закрытом морском контейнере без еды и воды и выжила

      Медведев указал на подтверждение сокращения территории Украины в будущем

      В российском городе нашли свалку из дорогих продуктов

      В ОКР заявили о загадках в деле Валиевой

      Лукашенко призвал наладить поставки российской рыбы в Белоруссию

      Популярный миф о соде развеяли

      Пассажир самолета потрогал попутчицу и избежал наказания с помощью стюардесс

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше