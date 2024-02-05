Популярный миф о соде развеяли

Химик Дорохов назвал мифом утверждение, что сода удаляет накипь в чайнике

Вопреки распространенному утверждению, сода не может эффективно удалять накипь в чайнике, заявил доцент кафедры неорганической химии им. А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Популярный миф о соде он развеял в беседе с изданием Life.

Химик объяснил, что накипь образуется из-за растворенных в воде солей — соединений кальция и магния. При кипячении гидрокарбонаты кальция и магния становятся нерастворимыми карбонатами, которые и отлагаются на стенках. С ними, отметил Дорохов, нельзя бороться с помощью соды. «Накипь хорошо растворяется кислотами. А сода создает не кислотную, а щелочную среду, потому накипь эффективно она удалять не будет», — заявил он.

Кроме того, от накипи нельзя избавиться с помощью сладких газированных напитков. В их составе содержится ортофосфорная кислота, однако в слишком малом количестве, и от большого объема накипи таким образом не избавиться, указал специалист. В свою очередь, чистку чайника уксусом он назвал способом растворить его внутреннее металлическое покрытие.

Оптимальными средствами для чистки чайников Дорохов назвал лимонную кислоту или специальные смеси, в состав которых также содержатся натуральные кислоты: молочная или лимонная.

Ранее гуру уборки Аллен Кивлак назвал простой способ отмыть подушки. По словам эксперта, для этого понадобятся только уксус и сода.