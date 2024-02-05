Росгвардейцы открыли стрельбу по машине с подполковником МВД

В Грозном росгвардейцы расстреляли машину с подполковником МВД

В Грозном росгвардейцы открыли стрельбу по автомобилю, водитель которого проигнорировал требование остановиться. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, вечером 4 февраля после двух предупредительных выстрелов силовики стали стрелять по машине Mitsubishi Pajero, в результате был ранен находившийся за рулем мужчина. После остановки выяснилось, что водитель является подполковником МВД, занимавшим должность начальника отделения по работе с личным составом временной оперативной группировки органов внутренних дел.

Его с огнестрельным ранением в голову экстренно госпитализировали, но медикам не удалось спасти раненого.

2 февраля сообщалось, что в подмосковном Востряково неизвестный напал на пост скорой помощи, устроил стрельбу и скрылся. Мужчина подошел к бригаде медиков и выстрелил в водителя, который не выжил.