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09:33, 5 февраля 2024Забота о себе

Россиянам назвали несколько способов справиться со стрессом на работе

Карьерный консультант Берг: в борьбе со стрессом на работе помогут спорт и плач

Фото: Tim Gouw / Unsplash

Нахождение в стрессовой обстановке на работе может не только серьезно помешать рабочему процессу, но и навредить здоровью, предупредила карьерный консультант hh.ru, руководитель HR-проектов Ирина Берг. В беседе с «Лентой.ру» она назвала несколько способов справиться со стрессом на рабочем месте.

Стресс, по словам Берг, может быть полезным — способствующим мобилизации ресурсов и эффективному построению новых процессов. Однако чаще всего человек испытывает экстремальный дистресс, который негативно влияет на организм, вызывая расстройство сердечно-сосудистой системы, подавление иммунитета, развитие дерматологических заболеваний, эмоциональное истощение и депрессию. Стрессовые ситуации, или стрессоры, продолжила эксперт, могут быть внешними и внутренними. «К внешним относят, например, безработицу или коллег, с которыми не складываются отношения. А к внутренним — тревожность или низкую самооценку», — привела примеры она.

В ответ на стрессовую ситуацию, отметила специалистка, в организме запускается стресс-реакция. «Это древнейший механизм борьбы со стрессом. Стресс напрямую связан с выживанием, и если человек справлялся с опасностью, то его стресс-реакция завершалась усталостью, единением с близкими и творческим выплеском. В современном мире у нас намного больше стрессовых ситуаций, и не всегда стресс-реакции получают завершение», — объяснила Берг. Завершить их, по словам эксперта, помогут занятия спортом, танцы, дыхательные практики или плач.

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Кроме того, добавила Берг, есть социальные способы завершения стресса — общение с близкими, посещение психолога, юмор — и творческие: занятие творчеством и хобби. При этом все эти занятия должны быть включены в ежедневный режим на постоянной основе.

Еще один совет Берг — проработать стрессоры.

Подумайте, что именно приводит вас в состояние стресса. Если постоянно отслеживать эти моменты, вы заметите повторяющиеся ситуации и поймете, над чем именно стоит работать. Например, вы можете осознать, что больше всего вас раздражает общение с начальником в момент сдачи отчетов. Тогда круг сузится, и вы сможете перестроить свою работу так, что сможете избежать негативных эмоций

Ирина Бергкарьерный консультант hh.ru

Чтобы проработать стресс, можно, по словам эксперта, пройти курсы, найти наставника или ментора, пересмотреть задачи и цели, связанные с конкретным рабочим процессом, а также перестроить рабочий процесс, чтобы избежать определенной эмоциональной реакции. «Еще один совет — чередовать работу и отдых. Стремитесь создавать график рабочего дня таким образом, чтобы периоды максимальной нагрузки были сбалансированы более спокойными, чтобы выходные дни пополняли энергию, а не истощали ее и чтобы отпуск был не только запланирован, но и использован», — заключила Берг.

Ранее психолог Екатерина Секацкая назвала способ избавиться от зависимости от смартфона. Специалистка посоветовала чаще задавать себе простой вопрос: «Зачем я сейчас взял в руки телефон?» Честный ответ на него, по словам психолога, поможет избавиться от зависимости.

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      Александра Лисица
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