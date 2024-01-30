Россиянам назвали способ избавиться от зависимости от смартфона

Психолог Секацкая призвала не использовать телефон как психологическую анестезию

Зависимость от телефона распознать достаточно сложно, однако насторожиться стоит, если человек использует его как своеобразную психологическую анестезию, предупредила психолог ЦКБ «РЖД-Медицина» Екатерина Секацкая. Доступный способ избавиться от опасной для психики зависимости врач назвала «Ленте.ру».

Врач заявила, что современный смартфон — это не просто средство связи, а многофункциональное устройство, которое отчасти замещает человеку когнитивные функции: память, планирование, контроль, вычислительные операции, внимание. В условиях городской жизни отказаться от него невозможно. В этом случае речь, конечно, идет о зависимости, но она, как отметила врач, функциональная.

Однако, по словам Секацкой, существует и дисфункциональная зависимость от гаджета, которую сам человек может не осознавать, при этом она очевидна окружающим его людям. На этой почве между близкими могут возникать конфликты.

Дисфункциональная зависимость от смартфона фактически реализуется, когда телефон становится помощником в избегании реального мира, дистанцировании от той реальности, в которой человек находится. В этом случае телефон выполняет функцию психологической анестезии Екатерина Секацкая психолог

Врач объяснила, что зависимость от смартфона формируется, когда человек обращается к нему, чтобы избежать тревоги, неудовлетворенности, боли, обиды, стыда, скуки и других неприятных эмоций. Так и формируется зависимость от смартфона. Чтобы справиться с ней, Секацкая посоветовала почаще задавать себе простой вопрос: «Зачем я сейчас взял в руки телефон?» Честный ответ на него, по словам психолога, поможет избавиться от зависимости.

«Использовать смартфон нужно лишь как операционного помощника, а не создавать с его помощью иллюзию жизни в цифровом пространстве с краткосрочными болезненными выпадениями в реальность», — резюмировала психолог.

Ранее Екатерина Секацкая подсказала способы избежать выгорания. Она предупредила, если не бороться с этим состоянием, оно приводит к истощению моральных и физических сил, снижению энергии и ухудшению здоровья. Справиться с ним поможет саморегуляция и соблюдение режима работы и отдыха.