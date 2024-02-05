Россиянам назвали способ отличить искусственные яйца от настоящих

Доцент КФУ Работягов: синтетическое яйцо более круглое, чем настоящее

Синтетические куриные яйца производятся методом химического синтеза и уступают по вкусовым и химическим свойствам натуральным, рассказал доцент Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов. Способ отличить искусственные яйца от настоящих он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

Эксперт отметил, что химики пищевого производства не могут обеспечить синтетический продукт тем же количеством питательных веществ, которое есть в настоящем яйце. «По сути этот продукт является суррогатом и не полезен для человека, а продажа их под видом настоящих — мошенничество, в отличие от диетических аналогов, которые можно приобрести в специализированных магазинах», — сказал эксперт.

Синтетическое яйцо, продолжил Работягов, более круглое по форме. «Если при небольшом надавливании на такое яйцо вы почувствуете, что оно проминается, а потом возвращается обратно, то перед вами явная подделка», — объяснил он.

Ранее профессор, доктор технических наук Александр Ишевский назвал отличия импортных яиц от российских. По словам профессора, разницы в полезных свойствах яиц из Турции и России быть не должно.