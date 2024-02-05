Россиянам показали якутские версии Барби и Кена

Дизайнер Софронеева создала якутские версии кукол Барби и Кена

Российский дизайнер Айталина Софронеева создала и показала якутские версии кукол Барби и Кена. Об этом сообщает KP.RU в Telegram.

Издание опубликовало снимки, на которых представлены работы дизайнера. Для Барби Софронеева выбрала длинное, украшенное серебряной вышивкой платье лазурного цвета, а голову куклы венчает якутская диадема, бастынга. Кроме того, на рукавах платья пришита оторочка, покрытая напоминающим бисер жемчугом, а на плече и поясе костюма — накладки в виде волн. В руках якутская версия Барби держит богато украшенный лук.

Якутский Кен одет в увенчанный кисточкой из конского хвоста шлем и серебристый доспех с ярко блестящим нагрудником. Его одежда более сдержанного, стального оттенка синего цвета, а в руках куклы не лук, а копье.

Ранее в США появилась возможность арендовать дом Барби из одноименного фильма Греты Гервиг. Объявление с предложением снять «кукольный» особняк в городе Малибу появилось на сайте Airbnb.