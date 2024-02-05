69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
19:20, 5 февраля 202469-я параллель

Россиянам показали якутские версии Барби и Кена

Дизайнер Софронеева создала якутские версии кукол Барби и Кена

Фото: @aitalina_sofroneeva

Российский дизайнер Айталина Софронеева создала и показала якутские версии кукол Барби и Кена. Об этом сообщает KP.RU в Telegram.

Издание опубликовало снимки, на которых представлены работы дизайнера. Для Барби Софронеева выбрала длинное, украшенное серебряной вышивкой платье лазурного цвета, а голову куклы венчает якутская диадема, бастынга. Кроме того, на рукавах платья пришита оторочка, покрытая напоминающим бисер жемчугом, а на плече и поясе костюма — накладки в виде волн. В руках якутская версия Барби держит богато украшенный лук.

Якутский Кен одет в увенчанный кисточкой из конского хвоста шлем и серебристый доспех с ярко блестящим нагрудником. Его одежда более сдержанного, стального оттенка синего цвета, а в руках куклы не лук, а копье.

Ранее в США появилась возможность арендовать дом Барби из одноименного фильма Греты Гервиг. Объявление с предложением снять «кукольный» особняк в городе Малибу появилось на сайте Airbnb.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Москву приехал скандальный американский журналист Такер Карлсон. Чем он известен и возьмет ли интервью у Путина?

      В США робота вооружили ракетами Brimstone

      В партии Зеленского предложили необычный способ избежать мобилизации

      Экс-судья испугалась возбуждения уголовного дела и перевела мошенникам миллионы

      Начался суд по делу самого титулованного футболиста мира об изнасиловании

      В Кремле раскрыли подробности разговора Путина с президентом ОАЭ

      Украинский военный высказал недовольство возможной отставкой Залужного

      В Москве арестовали признавшего вину в поджоге релейного шкафа инспектора РЖД

      Пожилой турист выпал из окна отеля на популярном у россиян курорте

      «Это политическая пенсия». На Украине заявили, что Залужный согласился уехать послом в Великобританию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше