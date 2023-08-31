Розовый викторианский особняк продадут в США

Розовый викторианский особняк выставили на продажу в Висконсине за $1,1 млн

В США выставили на продажу розовый особняк в викторианском стиле. Необычное жилье в штате Висконсин оценили в 1,1 миллиона долларов, передает New York Post.

Объект располагается в городе Хадсон. Снаружи дом полностью выкрашен в ярко-розовый цвет. Исключение составляет только серая черепица на крыше. В интерьере преобладают те же тона. Прихожая, лестница на второй этаж и стены выполнены в розовом цвете, однако на опубликованных в сети фото можно увидеть, что одна из ванных почти полностью черная. В нескольких помещениях стены украшает логотип Barbie.

Площадь трехэтажного дома составляет около 520 квадратных метров. Внутри него семь спален и четыре ванные комнаты, а также две кухни, столовая, гостиная с камином и домашний кинотеатр. Особняк был построен в 1900 году. Помимо главного здания на участке имеется бассейн.

В июне в США появилась возможность арендовать дом Барби из одноименного фильма Греты Гервиг. Объявление с предложением снять «кукольный» особняк в городе Малибу появилось на сайте Airbnb.