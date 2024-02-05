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08:35, 5 февраля 2024Силовые структуры

Россияне на четырех машинах угрожали расправой остановившим их друга силовикам

В Кузбассе мужчины угрожали убийством инспекторам ГИБДД, остановившим их друга
Архивное фото

Архивное фото. Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Кемеровской области мужчины на четырех машинах угрожали расправой инспекторам ГИБДД, остановившим их друга. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, силовики остановили автомобиль «ВАЗ-21099» в субботу, 3 февраля, в Киселевске. За рулем находился 34-летний мужчина без прав, который, по мнению сотрудников ДПС, был пьян. Когда полицейские начали оформлять на нарушителя протокол, к ним подъехали четыре машины, из которых вышли около 15 человек. Один из них достал пистолет, приставил его к груди инспектора и пообещал выстрелить, если тот не отпустит водителя. После этого другой мужчина достал обрез и открыл демонстративный огонь в воздух. В этот момент нарушитель сел в авто и вместе с другими скрылся с места преступления.

Вскоре полицейские задержали семерых участников конфликта, в том числе и остановленного без прав водителя. Ранее он уже был судим за угрозу расправой, причинение среднего вреда здоровью, кражу, угон и езду в состоянии алкогольного опьянения. Дома у мужчины нашли пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ранее неизвестный напал на пост скорой помощи в подмосковном Востряково и устроил стрельбу. Его задержали.

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      Олеся Мицкевич
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