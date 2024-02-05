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09:25, 5 февраля 2024Силовые структуры

Российского военнослужащего осудили за отказ поехать в служебную командировку

В Забайкалье дали 2 года колонии военному за отказ от участия в боевых действиях

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Борзинский гарнизонный военный суд в Забайкальском крае приговорил военнослужащего Виталия Третьякова к двум годам и двум месяцам лишения свободы за отказ поехать в командировку для участия в боевых действиях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Второго Восточного окружного военного суда.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии-поселении.

По данным суда, военный устно и письменно отказался от участия в боевых действиях, не имея каких-либо препятствий для этого. Несмотря на приказ командира воинской части, он не отправился в служебную командировку для выполнения боевых и специальных задач.

Ранее этот же суд приговорил военнослужащего Александра Чулкова, отказавшегося от участия в боевых действиях, к двум годам лишения свободы.

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      Олеся Мицкевич
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