Подростки поймали редчайшую шестиметровую рыбу-пилу и отпустили ее

В Австралии подростки выловили редчайшую шестиметровую рыбу-пилу

Группа подростков из Австралии выловила редчайшую огромную рыбу-пилу и сняла ее на видео. Об этом пишет ABC.

Австралийские школьники рассказали о необычном улове, с которым им повезло в ноябре 2023 года. Трое друзей из города Порт-Хедленд отправились ночью на рыбалку в надежде поймать крупную рыбу. Они только закончили устанавливать удочки, использовав головы макрели в качестве наживки, когда погода начала портиться, а одна из лесок сильно задергалась.

По словам 17-летнего Оуэна Уэллса, было такое ощущение, что «на крючок попала подлодка или поезд». Ветер усилился, начался сильный дождь, но друзья никак не могли вытащить добычу на берег. Лишь через два с половиной часа они вшестером смогли вытянуть из воды огромную зеленую рыбу-пилу, или пилорыла. Особь оказалась почти шестиметровой. «Она выглядит почти как динозавр, когда стоишь с ней рядом», — рассказал Уэллс. Школьники сняли пойманную рыбу на видео и отпустили ее обратно в океан.

Пилорыбы — род хрящевых рыб семейства пилорылых скатов надотряда скатов. Их самой заметной особенностью является длинный плоский вырост рыла, обрамленный по бокам зубцами одинаковой величины. Выросты расположены в один ряд с каждой стороны и придают рылу сходство с пилой. Это один из самых крупных видов рыб на земле, однако в дикой природе редко можно встретить особь длиннее пяти метров. Они находятся на грани исчезновения из-за ухудшения условий среды обитания и перелова. Численность их популяций снизилась до 10 процентов от исторического уровня, а ареал сократился на 90 процентов. Их вылов и торговля ими запрещены.

Ранее сообщалось, что в США инструктор по рыбной ловле поймал на удочку крупного сома весом почти 30 килограммов. Его улов стал рекордным в штате Техас.