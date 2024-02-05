Шойгу и Собянин проверили работу пункта отбора контрактников в Москве

В Москве Шойгу и Собянин проверили работу пункта отбора на контрактную службу

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр обороны России Сергей Шойгу проверили работу московского пункта отбора на контрактную службу. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

Главе Минобороны и мэру столицы доложили о порядке прохождения кандидатами проверок и медицинских исследований. Имеющееся оборудование позволяет провести необходимые исследования в течение нескольких часов, подчеркнули в министерстве.

В военном ведомстве отметили, что в пункте отбора созданы комфортные условия для размещения кандидатов.

Ранее Шойгу проинспектировал оборонные предприятия в Свердловской области. Во время посещения региона министр раскритиковал главного конструктора «Уралтрансмаша» за затягивание сроков изготовления перспективного оружия – гаубицы «Коалиция СВ».