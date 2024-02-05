Стало известно о наличии бизнеса в России у перевозчика взрывчатки с Украины

Shot: организатор перевозки взрывчатки с Украины Шарашидзе вел бизнес в России

Организатор перевозки взрывчатки из Одессы в Россию Андрей Шарашидзе вел бизнес в России до начала политической карьеры на Украине. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как сообщается, Шарашидзе в 2014 году открыл в Москве ООО «Палатин», занимавшееся торговлей продуктами. В июле 2019 года «Палатин» был ликвидирован по решению Федеральной налоговой службы России (ФНС).

После закрытия бизнеса в России уроженец Батуми начал свою политическую деятельность на Украине, вступив в партию Владимира Зеленского «Слуга народа».

5 февраля Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила о перехвате груза с несколькими взрывными устройствами и большим количеством взрывчатки, который направлялся из Одессы в Россию.

По информации следствия, за организацией перевозки взрывчатки стоит баллотировавшийся в депутаты Одесской рады в 2020 году от партии «Слуга народа» Андрей Шарашидзе, уроженец Батуми.