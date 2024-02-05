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04:50, 5 февраля 2024Интернет и СМИ

Стало известно о нежелании некоторых стран НАТО принимать Украину в альянс

InfoBRICS: ряд стран-членов НАТО противятся вступлению Украины в альянс

Фото: Yves Herman / Reuters

Шансы Украины на вступление в НАТО постепенно уменьшаются, поскольку некоторые страны альянса выступают против ее членства. Об этом рассказало издание InfoBRICS.

Уточняется, что, в частности, речь идет о Словакии и Венгрии, которые также отказываются поддерживать поставки оружия Киеву. Кроме того, США сейчас больше озабочены урегулированием конфликта на Ближнем Востоке, чем вступлением Украины в НАТО, говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что на фоне этого положение Киева становится все более шатким. «Это ясно показывает, что Украина для альянса — просто марионетка, которую никогда и не собирались включать в блок», — считают они.

Ранее журнал The Foreign Policy сообщил, что США и Германия возразили против официального приглашения Украины в НАТО на предстоящем саммите альянса в Вашингтоне. По данным журнала, эти два государства полагают, что пока слишком рано запускать процесс вступления Киева в организацию.

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      Марина Совина
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