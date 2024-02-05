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14:23, 5 февраля 2024Силовые структуры

Двое мужчин пострадали в ходе драки со стрельбой в центре Москвы

В центре Москвы произошла драка со стрельбой, двое мужчин пострадали
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В центре Москвы произошла драка со стрельбой, в результате которой пострадали двое мужчин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

На Покровском бульваре ночью между двумя группами граждан вспыхнул бытовой конфликт, в ходе которого они устроили потасовку. Двое участников получили ранения и были госпитализированы.

В них выстрелил из травматического пистолета мужчина, которого полицейские уже задержали. Им оказался житель Московской области 1995 года рождения. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

3 февраля сообщалось, что в подмосковном Домодедово задержан 56-летний мужчина, который обстрелял пост скорой помощи в микрорайоне Востряково. В результате ранение из сигнального пистолета получил водитель территориального центра медицины катастроф Московской области, находившийся на дежурстве. Несмотря на усилия врачей, он не выжил.

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      Любовь Ширижик
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