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15:06, 5 февраля 2024Культура

Тейлор Свифт оскандалилась на «Грэмми»

Тейлор Свифт проигнорировала Селин Дион на «Грэмми» и была раскритикована

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американскую певицу Тейлор Свифт раскритиковали за ее поведение на церемонии вручения премии «Грэмми». Об этом пишет People.

Недовольство зрителей вызвало то, что Свифт проигнорировала Селин Дион, когда та вручала ей награду за победу в номинации «Альбом года». Певица пропустила поздравления исполнительницы, выхватив статуэтку из ее рук и удивляясь своей победе. Позже в сети появилась фотография, на которой Свифт обнимает Дион за кулисами шоу.

Ранее сообщалось, что неизлечимо больная Селин Дион впервые за долгое время появилась на публике, посетив церемонию вручения премии «Грэмми». Появление певицы встретили аплодисментами. Ее сопровождал сын Рене-Чарльз.

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