Тейлор Свифт оскандалилась на «Грэмми»

Тейлор Свифт проигнорировала Селин Дион на «Грэмми» и была раскритикована

Американскую певицу Тейлор Свифт раскритиковали за ее поведение на церемонии вручения премии «Грэмми». Об этом пишет People.

Недовольство зрителей вызвало то, что Свифт проигнорировала Селин Дион, когда та вручала ей награду за победу в номинации «Альбом года». Певица пропустила поздравления исполнительницы, выхватив статуэтку из ее рук и удивляясь своей победе. Позже в сети появилась фотография, на которой Свифт обнимает Дион за кулисами шоу.

Ранее сообщалось, что неизлечимо больная Селин Дион впервые за долгое время появилась на публике, посетив церемонию вручения премии «Грэмми». Появление певицы встретили аплодисментами. Ее сопровождал сын Рене-Чарльз.