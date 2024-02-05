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09:48, 5 февраля 2024Россия

Глава Карелии раскрыл подробности крушения вертолета Ми-8

Глава Карелии Парфенчиков: члены экипажа разбившегося Ми-8 были сотрудниками МЧС

Кадр: Telegram-канал «Парфенчиков|Карелия»

Три человека, которые находились на борту рухнувшего на Онежское озеро в Карелии вертолета Ми-8, были сотрудниками МЧС. Подробности крушения раскрыл глава российского региона Артур Парфенчиков в Telеgram-канале.

Членов экипажа, находившихся на борту разбившегося вертолета, пока не обнаружили, уточнил глава Карелии. По его информации, специалисты нашли место крушения вертолета — оно находится в десяти километрах от села Деревянное Прионежского района. Там оперативные службы обнаружили майну с открытой водой и части вертолета с символикой МЧС.

«Глубина в месте падения составляет около 50 метров. Сейчас специалисты готовятся к погружению», — написал Парфенчиков. Он также поручил правительству российского региона оказать помощь в проведении поисковых работ. На месте крушения вертолета работают более 140 человек, 33 единицы техники, а также водолазы.

Вертолет Ми-8 упал на лед Онежского озера вечером 4 февраля, он летел по маршруту ПетрозаводскВытегра. Следователи предполагают, что вертолет мог потерпеть крушение из-за погодных условий, ошибки пилотирования или технической неисправности.

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      Анастасия Шейкина
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