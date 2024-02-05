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13:28, 5 февраля 2024Силовые структуры

Россиян подвесили за ноги в цехе по забою скота и вымогали у них миллионы рублей

В Тюменской области осудят 5 азербайджанцев за вымогательство у коммерсантов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о вымогательстве трех миллионов рублей у двоих местных коммерсантов, которых пытали в цехе по забою скота. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело в отношении пятерых молодых людей азербайджанской национальности в возрасте от 25 до 35 лет направлено в Ялуторовский районный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в ноябре 2022 года обвиняемые заманили предпринимателей под предлогом деловой встречи в деревню, где располагается скотобойный цех. Там они стали стрелять по жертвам из огнестрельного оружия, а затем подвесили их за ноги на кран-балку. Вымогатели пытали коммерсантов, требуя по полтора миллиона рублей с каждого. Не стерпев побоев, потерпевшие согласились заплатить им. Как только обвиняемые их отпустили, они вызвали полицию, а сами обратились за медицинской помощью. Врачи диагностировали у пострадавших переломы ребер, кровоподтеки и ссадины.

По горячим следами сотрудники полиции задержали вымогателей с ружьем и двумя пистолетами. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

1 февраля сообщалось, что в Новосибирске задержали четверых россиян по подозрению в похищении подростка и в вымогательстве у него денег. Они вывели из кафе 16-летнего студента колледжа, затащили в автомобиль и увезли. Похитители потребовали у него 250 тысяч рублей, затем забрали находившиеся у него на банковской карте деньги и скрылись с места преступления.

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      Любовь Ширижик
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