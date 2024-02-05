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16:55, 5 февраля 2024Силовые структуры

В Москве задержали известного адвоката

В Москве задержали адвоката Федярова по делу о посредничестве во взятке

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве задержали известного юриста и адвоката Алексея Федярова. Об этом в понедельник, 5 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание «МК».

По данным издания, Федярова задержали по делу о посредничестве в даче взятки. Следствие намерено предъявить ему обвинение и ходатайствовать в суде о заключении подозреваемого в СИЗО на время расследования уголовного дела. Заседание об аресте юриста пройдет в Замоскворецком районном суде столицы.

30 января сообщалось, что Верховный суд Удмуртии оставил без изменений меру пресечения адвокату Алексею Баринову, обвиняемому в вымогательстве у доверительницы 15 миллионов рублей.

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