В Москве задержали известного адвоката

В Москве задержали адвоката Федярова по делу о посредничестве во взятке

В Москве задержали известного юриста и адвоката Алексея Федярова. Об этом в понедельник, 5 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание «МК».

По данным издания, Федярова задержали по делу о посредничестве в даче взятки. Следствие намерено предъявить ему обвинение и ходатайствовать в суде о заключении подозреваемого в СИЗО на время расследования уголовного дела. Заседание об аресте юриста пройдет в Замоскворецком районном суде столицы.

30 января сообщалось, что Верховный суд Удмуртии оставил без изменений меру пресечения адвокату Алексею Баринову, обвиняемому в вымогательстве у доверительницы 15 миллионов рублей.