Онколог-химиотерапевт Евсеев: в России помолодел рак толстой кишки

В России помолодел один опасный вид рака — опухоли толстой кишки. Заболевания этого органа стали чаще, чем ранее, выявлять у пациентов младше 50 лет, рассказал «Ленте.ру» онколог-химиотерапевт, член экспертного совета фонда «Не напрасно», преподаватель Высшей школы онкологии Владислав Евсеев.

«Статистика в нашей стране соответствует общемировой и средний возраст заболевших [различными видами рака] практически полностью соответствует возрасту в мире. Также отмечается небольшой рост количества случаев рака толстой кишки. Если в 2010 году их было 619 до 40 лет, то в 2020-м — 761. Но есть и некоторые опухоли, для которых тенденция обратная. Например, если в 2010 году выявили 856 случаев рака желудка в возрасте до 40 лет, то в 2020 — 677», — сообщил он.

Врач-онколог отметил, что часть ученых уже пересматривает границу понятия раннего возраста выявления рака — с 50 до 45 лет. Однако Евсеев отметил, что говорить о «молодеющем» раке не вполне корректно, так как для заболевания разных органов порог ранней диагностики также разнится. «Например, рак яичка в 35 лет никого не удивит, и такой рак не назовешь "ранним"», — объяснил врач.

Отдельно Евсеев подчеркнул, что по онкологии нет единой тенденции, и в качестве примера привел рак желудка. «Если в 2010 году выявили 856 случаев рака желудка в возрасте до 40 лет, то в 2020 — 677», — сказал Евсеев.

Данные о том, что рак стремительно молодеет, ранее получили исследователи женской больницы Бригхэма в Бостоне, США — одного из крупнейших медицинских центров страны. По данным американских ученых, у каждого нового поколения рак выявляется во все более раннем возрасте.

Исследование показало, что риск рано заболеть раком у родившихся в 1960-е выше, чем у поколения 1950-х. По одной из версий, более раннее развитие опухолей может быть связано с изменениями окружающей среды, а также с меняющимися пищевыми привычками. Однако однозначного вывода о причинах помолодения рака по-прежнему нет.