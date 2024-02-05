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23:13, 5 февраля 2024Мир

Во Франции заявили о намерении наращивать военную помощь Украине

Премьер Атталь заявил о намерении Франции наращивать военную помощь Украине

Фото: Alina Smutko / Reuters

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил о намерении страны наращивать военную помощь Украине, включая финансовую поддержку и поставки вооружений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный аккаунт правительства Франции в Х.

По его словам, Франция поставляет ВСУ «вооружения последнего поколения», в том числе ракеты Scalp, гаубицы Caesar, бронемашины AMX-10 RC и также бомбы AASM.

Журналист задал премьеру Франции вопрос касательно упреков в адрес Парижа из-за недостаточного объема помощи Украине. Атталь заявил, что «есть вопрос сумм оказываемой помощи, а есть вопрос типа вооружений, которые предлагаются Украине».

Ранее польский эксперт Ягеллонского клуба Марцин Кендзерский усомнился в способности Украины удержать фронт и выжить без помощи Запада. Он пояснил, что пакет помощи Киеву от Европейского союза (ЕС) на 50 миллиардов евро вряд ли облегчит положение страны. По его мнению, в первую очередь эти средства пойдут на выплату долгов Украины.

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      Марина Совина
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