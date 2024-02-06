Военный Дандыкин заявил об угрозе уничтожения инфраструктуры для F-16 на Украине

Подготовить требуемую инфраструктуру для истребителей F-16 достаточно непросто: самолетам требуется идеальная взлетно-посадочная полоса, сложное обслуживание, заявил военный эксперт, капритан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В заговоре с «Лентой.ру» он заявил, что, теоретически, Украина способна это сделать.

«Эти истребители очень капризные, на нашу бетонку они не садятся. Им нужен полностью зачищенный асфальт без швов. Или дороги нормального качества как, например, в Германии. Один аэродром Украина может сделать. Может, уже делает. Но все это быстро выводится из строя нашими ракетами», — заметил военный.

Он добавил, что одна из версий состоит в том, что переданные Украине F-16 будут взлетать с территории других стран. В таком случае вопрос инфраструктуры будет решен.

«А так на Украине построить аэродромы тяжело, потому что наши ракеты достигают целей вплоть до Львова. А самолетов хотят поставить много, их потом нужно обслуживать. Думаю, так или иначе у Украины будет требуемая инфраструктура. А нашим специалистам предстоит работа по ликвидации имиджа F-16», — заключил Дандыкин.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что в стране занимаются подготовкой инфраструктуры для приема американских истребителей F-16.

